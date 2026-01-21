Ozon начал бесплатно передавать партнёрам пункты выдачи, которые закрываются, но находятся в «перспективной» локации

Чтобы сохранить их для местных жителей и избавить прежних владельцев от «сложного процесса закрытия бизнеса». Источник: «Клуб партнёров на маркетплейсах» Первым об этом сообщил Telegram-канал «Клуб партнёров на маркетплейсах» со ссылкой на письмо Ozon. Его подлинность площадка подтвердила изданиям Shopper's и «Т-Бизнес Секреты».Мы отобрали людей из разных регионов, которые хотят закрыть ПВЗ, и договорились с ними, что они передадут свой пункт любому желающему — через стандартный процесс переоформления ПВЗ с одного юрлица на другое.из письма Ozon Новым владельцам не придётся платить за пункт и вносить обеспечительный платёж в 30 тысяч рублей.Пока в списке ПВЗ, готовых к передаче, всего четыре пункта: два — в Москве, по одному — в Екатеринбурге и в городе Великие Луки Псковской области. Ozon указывает площадь точки, срок её работы и среднее вознаграждение владельца ПВЗ за последние три месяца. Перед передачей старый владелец должен провести инвентаризацию и выплатить штрафы, если они есть. Формат и тариф точки останутся прежними — какими были при её открытии.Так маркетплейс хочет сохранить пункты, расположенные в «перспективных локациях» и «имеющие большое значение для местного населения». Это также избавит прежнего владельца от «сложного процесса закрытия бизнеса», говорят в Ozon.#новости #ozon