Wildberries расширил тестирование нейропересказов в отзывах — доступ открыли большинству пользователей приложения

Нейросеть выделяет из свежих отзывов самые часто упоминаемые характеристики.Функцию «Важное из отзывов» тестировали с апреля 2025 года среди ограниченного числа покупателей. Результаты получили «положительные», поэтому тестирование решили расширить, рассказали в Wildberries.Если товар представлен в разных цветах и размерах — у каждого варианта будет своя сводка. Если пользователи оставляют новые отзывы на покупку, конспект автоматически обновляется.Нейропересказ можно оценить, поставив палец вверх или вниз и сообщив о неточностях. На рейтинг товара это не влияет.В будущем конспекты отзывов добавят на сайт.#новости #wildberries