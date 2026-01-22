Популярное
Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries расширил тестирование нейропересказов в отзывах — доступ открыли большинству пользователей приложения

Нейросеть выделяет из свежих отзывов самые часто упоминаемые характеристики.

  • Функцию «Важное из отзывов» тестировали с апреля 2025 года среди ограниченного числа покупателей. Результаты получили «положительные», поэтому тестирование решили расширить, рассказали в Wildberries.
  • Если товар представлен в разных цветах и размерах — у каждого варианта будет своя сводка. Если пользователи оставляют новые отзывы на покупку, конспект автоматически обновляется.
  • Нейропересказ можно оценить, поставив палец вверх или вниз и сообщив о неточностях. На рейтинг товара это не влияет.
  • В будущем конспекты отзывов добавят на сайт.

#новости #wildberries

6
4
37 комментариев