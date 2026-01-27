Продавцы пожаловались в ФАС на низкие компенсации от маркетплейсов за испорченный товар

Сейчас они могут получить только 20-50% от розничной цены. Источник: Ozon К регулятору обратилась АНО «Цифровизации и новых технологий» — она просит устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства при расчёте компенсаций продавцам за потерянный и повреждённый товар, пишет «Коммерсантъ». В ФАС подтвердили получение письма.По словам продавцов, сейчас маркетплейсы предлагают два варианта компенсации: по закупочной стоимости товара или по формуле, где из цены вычитаются размер наценки, комиссия и расходы на логистику.Оба варианта предполагают, что продавец может получить лишь 30-50% от стоимости продажи. По словам одного из собеседников «Ъ», средний размер компенсации при утрате или порче товара составляет 20%.В АНО «Цифровизации и новых технологий» замечают, что удержания с ПВЗ при утрате и порче товаров при этом достигают 100% от розничной цены. Раньше продавцы получали компенсации исходя из средней розничной стоимости реализуемых товаров, за вычетом комиссии маркетплейса и логистики. В спорных случаях платформы могли запросить себестоимость.В Ozon пояснили, что с 25 декабря 2025 года упростили формулу расчёта возмещения за утраченные и повреждённые товары: к стоимости применяется коэффициент возмещения, зависящий от категории и типа товара. В Wildberries пояснили, что «всегда стараются решить неоднозначные ситуации в досудебном порядке»: у продавца сохраняется возможность предоставить свои документы для пересчёта компенсации.#новости