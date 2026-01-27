Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать промокоды со скидками от продавцов

Условия их применения определяют сами партнёры.

Источник: Wildberries
  • Функция уже доступна тестовой группе продавцов из России, рассказала компания. Сколько в ней пользователей, не уточнила. В будущем такую возможность планируют добавить для всех партнёров в стране.
  • Продавцы могут задать срок действия промокодов, процент скидки, а также выбрать, на какой товар или ассортимент будет распространяться акция.
  • Сгенерировать промокод можно автоматически или ввести вручную. Разместить его — в любом месте: как внутри маркетплейса, так и на сторонних площадках.
  • Промокоды многоразовые — покупатели смогут использовать их неограниченное количество раз до окончания акции. Один продавец сможет иметь одновременно до десяти активных акций с промокодами.
  • В январе 2026 года Wildberries начал тестировать с продавцами возможность вводить скидку для покупателей за выкуп товаров на определённую сумму. Размер выкупа и скидки устанавливает сам партнёр.

#новости #wildberries

