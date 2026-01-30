ФНС начала начислять продавцам налоги на бонусные баллы за участие в скидочных программах маркетплейсов

В основном проблема затронула партнёров Ozon — после того, как маркетплейс пересмотрел модель выплаты компенсаций. Фото ФНСНалоговые органы в 2025 году начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от площадок за участие в скидочных программах, пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов и участников рынка.Продавцы жалуются, что ФНС учитывает в качестве дохода баллы и бонусы, которые фактически не выплачиваются, а списываются в счёт комиссии маркетплейсов.Претензии налоговой касаются в основном партнёров Ozon, уточнили собеседники газеты. До октября 2023 года маркетплейс компенсировал продавцу разницу между обычной стоимостью товара и ценой по акции деньгами. Эту сумму продавцы декларировали в виде доходов.Затем схема изменилась. Вместо денег продавцам начисляют баллы (1 балл — 1 рубль), которые автоматически списываются в счёт оплаты услуг маркетплейса (комиссии, логистика, продвижение). Конвертировать их в рубли продавец может только в одном случае — когда образуется «неиспользованный остаток». На сайте Ozon для селлеров указано, что в налоговую декларацию нужно включать только сумму, конвертированную в рубли. При этом ФНС доначисляет налоги на все баллы. В одном из случаев служба предъявила продавцу из Ростовской области занижение дохода на 544 тысячи рублей. Эта сумма была равна количеству начисленных ему баллов.В другом случае камеральная проверка выявила расхождение задекларированного дохода с реальным на 2,5 млн рублей: доначисление с учётом штрафа составило 150 тысяч рублей. Продавец обжаловал решение ФНС, заявив, что доход на УСН возникает только при фактическом поступлении денег или получении имущественного права, которым можно свободно распоряжаться, а баллы этим критериям не соответствуют. ФНС пересмотреть решение отказалась. По мнению службы, начисленные баллы равны размеру скидки в рублёвом эквиваленте и подлежат перечислению продавцу для последующей оплаты услуг маркетплейса, поэтому фактически должны включаться в налоговую базу. Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов поддерживает доводы продавца и называет позицию ФНС «спорной». Другие отмечают, что баллы — это по сути возмещение скидки, предоставленной маркетплейсом за свой счёт, и их нужно включать в доход, но только когда ими погашаются услуги.#новости #фнс