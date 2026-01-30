Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Что почитать
Истории
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетплейсы

ФНС начала начислять продавцам налоги на бонусные баллы за участие в скидочных программах маркетплейсов

В основном проблема затронула партнёров Ozon — после того, как маркетплейс пересмотрел модель выплаты компенсаций.

Фото ФНС
Фото ФНС
  • Налоговые органы в 2025 году начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от площадок за участие в скидочных программах, пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов и участников рынка.
  • Продавцы жалуются, что ФНС учитывает в качестве дохода баллы и бонусы, которые фактически не выплачиваются, а списываются в счёт комиссии маркетплейсов.
  • Претензии налоговой касаются в основном партнёров Ozon, уточнили собеседники газеты. До октября 2023 года маркетплейс

    компенсировал продавцу разницу между обычной стоимостью товара и ценой по акции деньгами. Эту сумму продавцы декларировали в виде доходов.

  • Затем схема изменилась. Вместо денег продавцам начисляют баллы (1 балл — 1 рубль), которые автоматически списываются в счёт оплаты услуг маркетплейса (комиссии, логистика, продвижение). Конвертировать их в рубли продавец может только в одном случае — когда образуется «неиспользованный остаток».

  • На сайте Ozon для селлеров указано, что в налоговую декларацию нужно включать только сумму, конвертированную в рубли. При этом ФНС доначисляет налоги на все баллы.

  • В одном из случаев служба предъявила продавцу из Ростовской области занижение дохода на 544 тысячи рублей. Эта сумма была равна количеству начисленных ему баллов.

  • В другом случае камеральная проверка выявила расхождение задекларированного дохода с реальным на 2,5 млн рублей: доначисление с учётом штрафа составило 150 тысяч рублей.

    Продавец обжаловал решение ФНС, заявив, что доход на УСН возникает только при фактическом поступлении денег или получении имущественного права, которым можно свободно распоряжаться, а баллы этим критериям не соответствуют.

  • ФНС пересмотреть решение отказалась. По мнению службы, начисленные баллы равны размеру скидки в рублёвом эквиваленте и подлежат перечислению продавцу для последующей оплаты услуг маркетплейса, поэтому фактически должны включаться в налоговую базу.

  • Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов поддерживает доводы продавца и называет позицию ФНС «спорной». Другие отмечают, что баллы — это по сути возмещение скидки, предоставленной маркетплейсом за свой счёт, и их нужно включать в доход, но только когда ими погашаются услуги.

#новости #фнс

27
7
2
2
60 комментариев