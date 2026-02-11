ЦБ предложил «открытую модель» участия в программах скидок на маркетплейсах — чтобы покупатель видел цену товара и предложения банков

Активный спор банков и маркетплейсов о скидках начался осенью 2025 года.Источник: «Ведомости»Регулятор представил предложения, которые «могут решить возникший конфликт между банками и маркетплейсами», пишут «Ведомости». Их озвучила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.Спор начался осенью 2025 года, когда глава «Сбера» Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за скидок «недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей», и призвал ужесточить регулирование их программ лояльности. Затем главы крупных банков предложили Госдуме запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования покупок.Высказывалась и глава ЦБ Эльвира Набиуллина: по её словам, скидки на маркетплейсах от их собственных банков — «не совсем справедливая конкуренция». Маркетплейсы же последовательно отвергали претензии и говорили, что готовы к диалогу.ЦБ предлагает создать «универсальные условия», на которых все банки могут представлять свои предложения на маркетплейсе. Механику регулятор уже направил на обсуждение в Минэкономразвития. Представители крупнейших площадок называют предложение сбалансированным, но «требующим обсуждения». Банк России по-прежнему считает, что цены не должны зависеть от того, каким платёжным средством платит покупатель. В «обобщенном виде» идея ЦБ состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара — рядом с ней находилось бы всплывающее окно, «при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют». Участники должны иметь возможность представлять информацию на равных условиях, что, например, может обеспечить их перечисление в алфавитном порядке. Детали регулирования пока ещё прорабатываются. Например, существует вариант, при котором открытая модель будет применяться только «к наиболее значимым платформам». Кроме того, ЦБ считает, что решить проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи «мягкого регулирования», например через совместный меморандум. Артур ТомилкоМаркетплейсы25.11.2025«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.#новости