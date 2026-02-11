Минпромторг предложил с 2027 года ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через маркетплейсы

Похожие планы озвучивал Минфин. Ведомство выступает за введение полного НДС для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы, заявил его глава Антон Алиханов. Об этом пишет «Интерфакс». Сейчас НДС на такие товары нет.По словам Алиханова, мера необходима, чтобы обеспечить «более справедливые условия» для российских и иностранных продавцов. Сейчас Минпромторг «настраивает систему трансграничной электронной торговли и выравнивает комиссии на маркетплейсах».В октябре 2025 года ввести налог на заказы иностранных товаров предложил Минфин. По плану, с 2027 года ставка НДС должна составить 5% от цены товара. В 2028 году она должна вырасти до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%.Сейчас при оформлении заказов в зарубежных интернет-магазинах дешевле €200 российские пользователи не платят дополнительных взносов. Если заказ дороже €200 — платят пошлину в размере 15% от превышающей порог суммы. С июля 2026-го нужно будет платить 5%. Артур ТомилкоМаркетплейсы03.10.2025Минфин предложил ввести налог на заказы зарубежных товаров через маркетплейсы С 2027 года его ставка может составить 5%, а к 2030-му увеличиться до 20%.#новости