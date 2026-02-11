Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Минпромторг предложил с 2027 года ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через маркетплейсы

Похожие планы озвучивал Минфин.

  • Ведомство выступает за введение полного НДС для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы, заявил его глава Антон Алиханов. Об этом пишет «Интерфакс». Сейчас НДС на такие товары нет.
  • По словам Алиханова, мера необходима, чтобы обеспечить «более справедливые условия» для российских и иностранных продавцов. Сейчас Минпромторг «настраивает систему трансграничной электронной торговли и выравнивает комиссии на маркетплейсах».
  • В октябре 2025 года ввести налог на заказы иностранных товаров предложил Минфин. По плану, с 2027 года ставка НДС должна составить 5% от цены товара. В 2028 году она должна вырасти до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%.
  • Сейчас при оформлении заказов в зарубежных интернет-магазинах дешевле €200 российские пользователи не платят дополнительных взносов. Если заказ дороже €200 — платят пошлину в размере 15% от превышающей порог суммы. С июля 2026-го нужно будет платить 5%.
Артур Томилко
Маркетплейсы
Минфин предложил ввести налог на заказы зарубежных товаров через маркетплейсы

С 2027 года его ставка может составить 5%, а к 2030-му увеличиться до 20%.

Источник: «Ведомости» 

#новости

