Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries прокомментировал сообщения Telegram-каналов о том, что корзина якобы «стала платной»

Они публикуют скриншоты с опцией «Увеличенная корзина».

Источник скриншота: «Русский ритейл и бизнес»
  • В Wildberries уточнили vc.ru, что в корзину, как и прежде, можно бесплатно добавить до 255 товаров. Подписка не нужна.
  • Опцию «Увеличенная корзина» запустили для подписчиков «WB Клуб» — как для «самой активной аудитории» маркетплейса. Они теперь могут сохранять в неё до 510 товаров.
  • Подписку запустили во второй половине 2024 года. За 199 рублей в месяц пользователю дают скидки на отдельные товары, оплату «WB Кошельком» и продление хранения, две бесплатные доставки в месяц, возможность поменять указанный в заказе пункт выдачи в течение получаса после оформления.

