«Яндекс Маркет» запустил «Фулфилмент» — сторонние продавцы смогут использовать склады и другую инфраструктуру маркетплейса

Компания будет принимать, хранить и доставлять товары. Инструмент предназначен для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на маркетплейсах, сообщила компания.Он позволяет передать логистику на «аутсорсинг»: без дополнительных инвестиций в собственную инфраструктуру.Сервис оказывает полный цикл услуг: от приёмки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. С его помощью можно подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам.Воспользоваться можно как всеми услугами «Фулфилмента», так и подключать отдельные операции под свои задачи — например, хранить товары на складах «Маркета» или передать компании только доставку с собственного сайта.Стоимость зависит от габаритов товаров и дополнительных услуг — рассчитать её можно по таблице.#новости #яндексмаркет