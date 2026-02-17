«Принимать такие решения неправильно»: Госдума снимет с рассмотрения вопрос о повышении до 22% НДС на зарубежные товары на маркетплейсах — «Ведомости»

Его предлагал ввести глава Минпромторга Антон Алиханов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил снять с рассмотрения проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний по развитию лёгкой промышленности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.Причина — включение в документ положения о повышении НДС до 22% на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы.По словам источников, Володин заявил депутатам, что предложение о введении НДС не обсуждалось. Об инициативе не знает председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также профильный комитет по экономической политике, отметил он.В принципе нам выносить такие решения неправильно без обращения правительства. Правительство обратится с таким предложением — будем рассматривать.Вячеслав ВолодинПоправку об НДС подготовил комитет Госдумы по промышленности по итогам парламентских слушаний, в которых поучаствовали глава Мипромторга Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников, отмечает издание.Алиханов предлагал с 2027 года ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы. Сейчас его нет.В октябре 2025 года ввести налог на заказы иностранных товаров предлагал и Минфин. По его плану, с 2027 года ставка НДС должна составить 5% от цены товара. В 2028 году она должна вырасти до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%.#новости #ндс