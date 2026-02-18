Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries расширил раздел «Ресейл» — теперь это площадка для перепродажи любых товаров

Раньше в нём можно было продавать и покупать только товары, купленные на маркетплейсе.

Источник: Wildberries
  • Wildberries начал тестировать раздел в июне 2025 года, а полноценно запустил его в августе. В нём пользователи могли перепродавать только товары, купленные на маркетплейсе.
  • Теперь же это «универсальная площадка для частных объявлений», сообщила глава и владелица Wildberries Татьяна Ким.
  • Товары можно продавать вне зависимости от места покупки, а получать заказы — в ПВЗ Wildberries.
  • Не получится продать крупногабаритные товары (больше 60 × 40 × 40 см), технику, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, алкоголь и товары с пометкой «18+».

