Wildberries расширил раздел «Ресейл» — теперь это площадка для перепродажи любых товаров

Раньше в нём можно было продавать и покупать только товары, купленные на маркетплейсе. Источник: WildberriesWildberries начал тестировать раздел в июне 2025 года, а полноценно запустил его в августе. В нём пользователи могли перепродавать только товары, купленные на маркетплейсе.Теперь же это «универсальная площадка для частных объявлений», сообщила глава и владелица Wildberries Татьяна Ким.Товары можно продавать вне зависимости от места покупки, а получать заказы — в ПВЗ Wildberries.Не получится продать крупногабаритные товары (больше 60 × 40 × 40 см), технику, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, алкоголь и товары с пометкой «18+».#новости #wildberries