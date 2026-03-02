Объединённая компания Wildberries & Russ опровергла «информацию о якобы объединении с ВТБ»

Так компания ответила на сообщения в Telegram-каналах.2 марта 2026 года Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» со ссылкой на неназванные источники написал, что у ВТБ «в ближайшие недели готовится некая сделка с РВБ» — объединённой компанией Wildberries & Russ.По его предположению, «будет сделано слияние — то есть, обмен долями». Собеседники «Нецифровой экономики» подтвердили, что стороны ведут переговоры. Но «о покупке маркетплейсом банка, конечно, речи не идёт, скорее наоборот», пишет канал. По словам его источников, «сейчас идёт оценка банком» объединённой компании, структуры возможной сделки пока нет.После этого в РВБ выпустили комментарий: призвали «не верить вбросам и слухам» и опровергли «информацию о якобы объединении с ВТБ».#новости #wildberries