Владельцы ПВЗ «Яндекс Маркета» пожаловались на взлом личных кабинетов и оформление фиктивных возвратов

При этом маркетплейс требует от владельцев пунктов возместить стоимость «потерянных» товаров. Источник: «Яндекс»К «Маркету» обратилась Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, объединяет продавцов и владельцев ПВЗ), пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо главы АУРЭК Евгении Черницкой гендиректору маркетплейса Роману Маресову.Ассоциация «в последнее время получает значительное количество обращений» о взломах, говорится в письме. Мошенники входят в личный кабинет, оформляют возвраты ранее купленных товаров на «крупные суммы», но сам товар в ПВЗ не возвращается. В итоге маркетплейс выставляет владельцу пункта претензии за якобы утраченные товары или несвоевременную отгрузку. В некоторых случаях служба безопасности «Маркета» сама фиксирует подозрительную деятельность и временно блокирует личный кабинет, но потом владельцу ПВЗ всё равно выставляют претензии о возмещении стоимости товаров.В пример АУРЭК привела случай, когда у одного владельца ПВЗ за четыре минуты оформили 22 возврата: маркетплейс сам уведомил его об этом и заблокировал учётную запись. Но в итоге от него всё равно потребовали возместить стоимость товаров.АУРЭК отмечает, что подобные ситуации требуют совместного расследования, а не только требования о возмещении убытков. При наличии признаков взлома маркетплейс должен обратиться в правоохранительные органы и провести техническую проверку. Если есть подозрение на взлом — не удерживать деньги до завершения проверки. Кроме того, АУРЭК предлагает организовать встречу с «Маркетом» и выработать совместное решение — а если не получится, ассоциация хочет обратиться в госорганы.