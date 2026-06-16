Продавцы Wildberries начали подавать иски к маркетплейсу из-за невыплаченных компенсаций по программе снижения комиссий — Shopper’s

В компании говорят, что с большинством партнёров уже рассчитались.В мае 2026 года продавцы Wildberries, не получившие выплаты по программе снижения комиссий, пожаловались в ФАС, писало Shopper’s. Служба ответила, что спор относится к сфере гражданско-правовых отношений и за защитой прав нужно обращаться в суд, пишет теперь издание со ссылкой на ответ одному из продавцов.В середине июня продавцы подали четыре иска, на неделе с 15 июня планируют подать до шести заявлений, рассказали в юрфирме «Право, менеджмент и консалтинг», которая ведёт часть дел в суде. К производству их пока не приняли. Издание уточняет, что исков будет «значительно больше» — их подают по мере истечения срока ответа на досудебные претензии.Спор возник из-за программы поддержки Wildberries, которую тот анонсировал осенью 2025 года. Маркетплейс обещал снизить комиссии на 5-6 п.п, если продавец в течение трёх месяцев выполнит план по обороту. В феврале 2026-го рассказали о первых итогах: «почти каждый второй участник успешно выполнил целевые показатели и получил снижение комиссии».Собеседник Shopper’s говорил, что выплаты должны были поступить продавцам до 30 апреля. Пострадавшие предприниматели завели группу в Telegram с более 650 участников, уточняет издание.В объёдиненной компании Wildberries & Russ сообщили, что «уже вернули большинству партнёров часть комиссии с продаж за выполнение их целей в рамках программы лояльности». Продавцы могут посмотреть суммы «в ближайшем еженедельном финансовом отчёте о реализации». Компания проводит «антифрод-проверку» и будет выплачивать возвраты поэтапно.#новости