Ozon анонсировал запуск подписки для продавцов для работы с отзывами с 1 апреля 2026 года

Среди опций — закрепление отзывов на товарах, шаблоны для ответов, возможность скрыть до трёх отзывов в месяц и другое.Внимание на изменения для партнёров обратило отраслевое издание Retail.ru. Подписка «Управление отзывами» заработает в апреле 2026 года: для части продавцов с этой даты начнётся бесплатный пробный период на семь дней — их проинформируют.Когда пробный период закончится, подписка автоматически продлится по полной стоимости — её можно отключить. Остальные продавцы смогут подключить опцию самостоятельно в личном кабинете.Среди инструментов подписки — закрепление отзывов на всех товарах, возможность скрыть до трёх отзывов в месяц, 30 шаблонов для ответов на отзывы и автоматические ответы, обзор отзывов о товаре, галочка рядом с ответами продавца, генерация ответов на отзывы с помощью ИИ, интеграция c Seller API, показ рейтинга магазина на товарах, у которых пока нет отзывов.Некоторые инструменты также будут доступны в подписке Premium Pro, например закрепление отзывов и автоответы. В первый месяц «Управление отзывами» будет стоить 0,8% от цены каждого товара, проданного в период её действия. Со второго месяца — 1,3%.#новости #ozon