ФАС потребовала от Ozon и Wildberries «скорректировать» работу с продавцами до 3 апреля 2026 года

В частности, установить комиссии для российских и иностранных продавцов «на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию».Члены экспертного совета ФАС России отметили, что платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов, размер комиссии создаёт невыгодные условия для работы предпринимателей, а инвестирование в цены продавцов без «надлежащего согласия» ущемляет права и интересы как партнёров, так и покупателей.Wildberries и Ozon до 3 апреля 2026 года нужно предоставить ФАС информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, установленных «на экономически обоснованном уровне» и без дискриминации, а также коммерческие политики, регламентирующие инвестиции в цены.Также маркетплейсы должны изменить оферты и функциональность: предусмотреть получение согласия продавцов на инвестиции в цены на их товары, обеспечив «добровольность и отсутствие ущемления интересов» партнёров.В Ozon сообщили РБК, что предлагают финансировать скидки только за счёт комиссии за продажу товаров, а также запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счёт выручки от комиссий других. Проработать конкретные параметры и механику ограничений площадка предлагает со всеми участниками рынка, а медиатором процесса назначить ФАС.В объединённой компании Wildberries & Russ отметили, что «озвученные предложения исходят из необходимости сохранения комиссий и скидок как важной части рыночной модели работы цифровых платформ». Компания находится в диалоге с регулятором и участниками рынка для «выработки конкретных шагов по реализации рекомендаций экспертного совета».