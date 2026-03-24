Союз защиты прав потребителей попросил Wildberries отменить для продавцов обязательную авторизацию на Госуслугах при продаже подержанных товаров

Организация считает, что такой способ может привести к утечкам «чувствительных» персональных данных.Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин попросил отказаться от обязательной авторизации продавцов через Госуслуги для работы с некоторыми сервисами Wildberries — прежде всего разделом «Ресейл», пишет «Ъ».Маркетплейс начал тестировать сервис для продажи подержанных товаров между покупателями в июне 2025 года, а в августе открыл раздел для всех пользователей в России. В Wildberries отказались от комментариев «Ъ», в Минцифры не ответили на запрос.В союзе полагают, что авторизация через Госуслуги «может нанести вред пользователям и продавцам ресейл-площадки», поскольку маркетплейс получает доступ к госсервису с «чувствительными для граждан» личными данными. Шапкин считает: сам Wildberries — уже гарантия получения и оплаты товаров, так как аккаунт привязан ко всем необходимым данным пользователя.Директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко отметил, что риск утечки данных для партнёров при авторизации через Госуслуги минимален, но «никто не отменял фишинга».О том, что правительство предлагало обязать россиян регистрироваться на маркетплейсах и в сервисах объявлений через Госуслуги, в начале 2025 года писал Forbes. Тогда Wildberries и «Авито» выступали против обязательной регистрации продавцов с помощью госсервиса.