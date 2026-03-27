Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon запустил продажи в Туркменистане

Срок доставки — около десяти дней.

Источник: Ozon
  • Ozon вышел на рынок Туркменистана — это восьмая страна, где маркетплейс развивает продажи, сообщила компания.
  • Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 150 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники.
  • Доставка на первом этапе займёт около десяти дней, получить заказ покупатели смогут в отделениях «Туркменпочты».
  • Ozon развивает продажи в странах СНГ с 2021 года. У компании уже есть бизнес и логистическая инфраструктура в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.

#новости

36 комментариев