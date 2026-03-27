Ozon запустил продажи в Туркменистане

Срок доставки — около десяти дней.Источник: OzonOzon вышел на рынок Туркменистана — это восьмая страна, где маркетплейс развивает продажи, сообщила компания.Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 150 млн товаров различных категорий — от детских товаров до бытовой техники. Доставка на первом этапе займёт около десяти дней, получить заказ покупатели смогут в отделениях «Туркменпочты».Ozon развивает продажи в странах СНГ с 2021 года. У компании уже есть бизнес и логистическая инфраструктура в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.#новости