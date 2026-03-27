Продавцы на Wildberries пожаловались на задержки выплат

Маркетплейс объяснил это «техническими проблемами», ситуация коснулась «ограниченного количества продавцов».В марте 2026 года Wildberries сообщил об изменении оферты: срок вывода денег для партнёров увеличили на две недели. Например, по новым правилам, как пишет «Ъ FM», деньги за продажи на неделе с 16 по 22 марта 2026 года ожидаются только к 20 апреля.«Десятки» продавцов жалуются, что маркетплейс задерживает им выплаты за проданный товар, пишет BFM.ru. По словам предпринимателей, они не могут получить деньги, выведенные ещё в даты, когда действовала старая оферта.О том, что партнёры не получили деньги, которые выводили ещё в начале марта 2026-го по прежним условиям, сообщает и «Ъ FM». Из-за этого некоторые продавцы не могут заплатить налоги и рассчитаться с сотрудниками.В Wildberries сообщили изданиям, что сдвинули сроки в соответствии с практикой других крупнейших игроков: изменения «не носят одностороннего или внепланового характера», также продавцам доступна услуга «Вывести сейчас» за фиксированный процент.В компании добавили, что ситуация коснулась «ограниченного количества продавцов», задержки выплат связаны с «техническими проблемами». Каждое обращение в поддержку специалисты проверяют индивидуально.