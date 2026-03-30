Ozon Global потеснил AliExpress и впервые стал лидером трансграничной торговли в России

Третье место по-прежнему занимает Wildberries.Источник фото: OzonЛидеров за 2025 год назвал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с Shopper's. Абсолютные показатели ни он, ни сами маркетплейсы не раскрыли.Он связал «успех» Ozon Global «в значительной степени с общим ростом платформы». Представитель маркетплейса также указал на низкую базу 2024 года: в том году китайские банки ужесточили проверки платежей.По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, Ozon Global — самый быстрорастущий игрок на рынке трансграничной торговли. Он смог «правильно адаптировать модель»: организовал доставку через собственную инфраструктуру, установил понятные сроки, прозрачную стоимость и оставил привычную для потребителей поддержку.Летом 2025 года Ozon также разрешил покупателям товаров из-за рубежа возвращать их после вскрытия и примерки в ПВЗ. Раньше сложность с возвратами была одним из барьеров.В Ozon говорят, что приоритетом всё равно остаётся развитие продаж российских продавцов. А Бурмистров добавляет, что зарубежные позиции не замещают, а дополняют российский ассортимент.Ozon Global — подразделение Ozon по работе с международными продавцами. В 2022 году компания открыла представительство в Турции и Китае. По оценке Бурмистрова, доля трансграничной торговли в обороте российских маркетплейсов не превышает и нескольких процентов.В марте 2026 года Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов: с 2027 года обложить их по ставке 7%, в 2028 году — 14%, в 2029 году — в 22%. Окончательное решение за правительством.