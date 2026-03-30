«М.Видео» пожаловалось в ФАС на Wildberries из-за отключения от механизма «Скидка WB»

По словам сети, это один из «ключевых инструментов формирования конечной цены» на маркетплейсе.Источник фото: «Ведомости»«М.Видео» попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать правовую оценку действиям Wildberries, где ритейлер продаёт свои товары «на протяжении длительного времени».«Скидка WB» — это дополнительная скидка, которую Wildberries предоставляет покупателям за собственный счёт. Маркетплейс сам устанавливает её размер и сам же вправе его менять.Как утверждает «М.Видео», от механизма его отключили 13 марта 2026 года «в одностороннем порядке». Это повлияло на продажи: позиции в выдаче изменились, а объём продаж сократился. При этом продавцы схожих или взаимозаменяемых товаров «Скидку WB» по-прежнему получают.«М.Видео» пыталось выяснить причины и договориться, но ответа не получило. Компания считает, что маркетплейс может нарушать закон о защите конкуренции, так как создаёт дискриминационные условия.В Wildberries сказали, что предоставят ведомству необходимые пояснения, если получат запрос. Комментировать отношения с «М.Видео» не стали.В 2024 году Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Сделка сопровождалась конфликтом Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, которому принадлежал 1% в бизнесе. Он считал, что это «захват» активов. В апреле 2025 года Ким выиграла иск по разделу имущества и стала владелицей 100% Wildberries.В марте 2026-го Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео-Эльдорадо».