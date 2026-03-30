Полина Лааксо
Маркетплейсы

«М.Видео» пожаловалось в ФАС на Wildberries из-за отключения от механизма «Скидка WB»

По словам сети, это один из «ключевых инструментов формирования конечной цены» на маркетплейсе.

Источник фото: «Ведомости»
  • «М.Видео» попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать правовую оценку действиям Wildberries, где ритейлер продаёт свои товары «на протяжении длительного времени».
  • «Скидка WB» — это дополнительная скидка, которую Wildberries предоставляет покупателям за собственный счёт. Маркетплейс сам устанавливает её размер и сам же вправе его менять.
  • Как утверждает «М.Видео», от механизма его отключили 13 марта 2026 года «в одностороннем порядке». Это повлияло на продажи: позиции в выдаче изменились, а объём продаж сократился. При этом продавцы схожих или взаимозаменяемых товаров «Скидку WB» по-прежнему получают.
  • «М.Видео» пыталось выяснить причины и договориться, но ответа не получило. Компания считает, что маркетплейс может нарушать закон о защите конкуренции, так как создаёт дискриминационные условия.
  • В Wildberries сказали, что предоставят ведомству необходимые пояснения, если получат запрос. Комментировать отношения с «М.Видео» не стали.

