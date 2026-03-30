Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил сервис «WB Книги» — пока в тестовом режиме

Стоимость — 399 рублей в месяц.

Источник: Wildberries
  • Сервис доступен в Google Play, App Store и RuStore, сообщила компания.
  • В приложении и его десктопной версии есть витрина печатных книг, их можно добавить в корзину на Wildberries. Также доступны цифровые книги — в текстовом и аудиоформате.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в свою учётную запись на Wildberries по номеру телефона. Для чтения придётся купить подписку «WB Клуб» — за 399 рублей в месяц.
  • Есть тематические сообщества — в них можно обсудить персонажей, сюжеты и идеи произведений.
  • В планах компании — добавить инструменты для оцифровки текстов и учёбы, ИИ-помощников и другие возможности.

#новости #wildberries

