Wildberries запустил сервис «WB Книги» — пока в тестовом режиме

Стоимость — 399 рублей в месяц. Источник: WildberriesСервис доступен в Google Play, App Store и RuStore, сообщила компания.В приложении и его десктопной версии есть витрина печатных книг, их можно добавить в корзину на Wildberries. Также доступны цифровые книги — в текстовом и аудиоформате. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти в свою учётную запись на Wildberries по номеру телефона. Для чтения придётся купить подписку «WB Клуб» — за 399 рублей в месяц.Есть тематические сообщества — в них можно обсудить персонажей, сюжеты и идеи произведений.В планах компании — добавить инструменты для оцифровки текстов и учёбы, ИИ-помощников и другие возможности.