«Т-Банк» добавил в мобильное приложение функцию заказа товаров у продавцов Ozon

До этого о партнёрстве с «Яндекс Маркетом» рассказал ВТБ. Источник: «Т-Банк» В раздел «Шопинг» в приложении «Т-Банка» добавили возможность заказа товаров у продавцов Ozon, рассказали в банке.Сейчас «Т-Банк» рассматривает индивидуальные заявки продавцов на подключение к сервису, но «в ближайшее» время планирует открыть доступ для всех, уточнили в компании.Цены в «Шопинге» продавцы могут устанавливать самостоятельно. В «Т-Банке» пообещали покупателям «повышенный кешбэк» и отметили, что не берут комиссию или сервисный сбор. За доставку отвечает «Ozon Логистика».В приложении банка также доступна круглосуточная поддержка по вопросам, связанным с оформлением и оплатой заказов.20 марта 2026 года ВТБ рассказал о запуске партнёрского проекта с «Яндекс Маркетом». Пользователям начали предлагать скидки при оплате заказов картами банка. Артур Томилко