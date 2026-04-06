Wildberries уравняет комиссии для российских и китайских продавцов

Для создания «прозрачных и предсказуемых условий» работы с маркетплейсом.Источник: ShutterstockВ марте 2026 года ФАС заявила, что Ozon и Wildberries нужно «скорректировать» практики работы с продавцами. В частности — из-за того, что они устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.Теперь Wildberries сообщил: маркетплейс выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Какими они были и какими станут — не уточняется. Кроме того, компания автоматизирует механизм отказа продавцов от скидки на товары за счёт площадки. Управлять её применением можно будет в личном кабинете. Также Wildberries разрабатывает коммерческую политику, которая будет включать принципы ценообразования на платформе и правила предоставления скидки за её счёт. Её представят на согласование ФАС в «ближайшее время».#новости #wildberries