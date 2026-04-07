Пользователи Wildberries смогут отказаться от рекламы в уведомлениях о заказах — ФАС

До этого механизм получения согласия на push-уведомления в приложении не позволял отказаться от рекламы, сохранив сообщения о заказах и доставке, сообщил регулятор.Источник: ФАСWildberries разделит информационные и рекламные push-уведомления в своём приложении — возможность выбора у пользователей появится в апреле 2026 года, рассказала ФАС.Маркетплейс предложил этот шаг после проверки регулятора по жалобе пользователя. По данным ведомства, механизм получения согласия на push-уведомления не позволял отказаться от рекламы, сохранив сообщения о заказах и доставке.Московское УФАС усмотрело в таком дизайне уведомлений признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение. Компания сообщила о готовности устранить их.В марте 2026 года ФАС потребовала от Ozon и Wildberries «скорректировать» работу с продавцами. После этого последний сообщил, что выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Он также автоматизирует механизм отказа продавцов от скидки на товары за счёт площадки.