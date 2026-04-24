«Ъ» сообщил о сокращении выплат владельцам ПВЗ Wildberries в 2025 году — маркетплейс заявил, что информация не соответствует действительности

Компания не пересматривала условия сотрудничества с партнёрами.Источник: «Яндекс Карты»Агентское вознаграждение пунктам выдачи заказов (ПВЗ), которое выплатила РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ), в 2025 году составило 10,1 млрд рублей — на 25% меньше год к году. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на «пояснительную записку к бухотчётности».Совокупное количество ПВЗ за год выросло на 43%, до 94 тысяч. Опрошенные газетой эксперты отмечали: компания «практически свернула программы субсидирования новых точек», а из-за открытия пунктов рядом друг с другом бизнес некоторых «просел».Информация о снижении выплат владельцам ПВЗ Wildberries не соответствует действительности, сообщили Forbes в РВБ. Маркетплейс не пересматривал условия сотрудничества с партнёрами.В компании пояснили, что динамика в отчётности связана с «изменением маркетинговой программы по привлечению новых партнёров» после достижения «плановых показателей». В комментарии «Ъ» в РВБ также отметили «дополнительный фактор»: «заметно» выросла доля партнёров-сетевиков, которые управляют «значительным количеством ПВЗ».По данным «Яндекс Карт», которые приводил «Ъ», на 1 января 2026 года в России работали 226,4 тысячи ПВЗ. За год это количество выросло на 44,7%.#новости #wildberries