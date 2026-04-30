Бизнес предложил правительству закрепить порядок изъятия контрафакта у маркетплейсов и обязать иностранных продавцов открывать представительства в России

Существующих мер борьбы с подделками недостаточно — их доля по-прежнему составляет 20-50% объёма продаж, говорят предприниматели. Фото «РИА Новости» Письмо в адрес Михаила Мишустина, Минпромторга, Минэка, ФАС и Роспотребнадзора подписали 13 руководителей российских компаний, в том числе глава Hobby World Михаил Акулов, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и гендиректор «Экономикуса» Федор Корженков. С его копией ознакомились «Ведомости».По словам авторов, доля контрафакта, несмотря на существующее регулирование, остаётся «существенной» и может достигать 20-50% общего объёма продаж в зависимости от отрасли и категории товаров. Больше половины всех подделок продаётся через интернет.Главные источники контрафакта — производители из Китая и стран ЕАЭС. Зачастую у них нет представительств в России, поэтому привлечь их к ответственности «практически невозможно». При этом маркетплейсы продолжают зарабатывать на продаже контрафакта и его рекламе, прикрываясь статусом «информационного партнёра», чтобы избежать ответственности, говорится в письме.Его авторы предлагают закрепить в законе порядок «изъятия, документирования, хранения и уничтожения» контрафактной продукции. Они также просят обязать маркетплейсы внедрить «автоматизированную проверку карточек товаров» на этапе регистрации, а иностранных продавцов — регистрировать юрлицо или представительство в России.Ещё одна идея — создать «институт гарантийных депозитов» для зарубежных поставщиков, за счёт которого будут компенсировать ущерб правообладателям.В Минэкономразвития сообщили «Ведомостям», что поднятые бизнесом вопросы «во многом решаются» принятым законом о платформенной экономике. По словам представителя министерства, ответственность за достоверность размещаемой в карточках товаров информации будут нести и продавцы, и маркетплейсы.В Wildberries назвали приведённые в письме инициативы «попыткой административного вымывания иностранной продукции с рынка под видом защиты потребителя». Вопрос конкурентоспособности российских товаров должен решаться самими производителями, считают компании.Представитель Ozon отметил, что для предотвращения продаж контрафакта действует «многоуровневая система контроля». В «Яндекс Маркете» рассказали, что доля жалоб на подделки не превышает 0,08% от числа заказов и продолжает снижаться.