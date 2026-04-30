«М.Видео» начал продавать продукты на своём маркетплейсе

Поначалу — кофе. Источник: скриншот vc.ruКомпания объявила о запуске категории товаров повседневного спроса. В ассортимент войдут продукты питания, напитки, снеки и другое.Первые товары — кофейная продукция, всего около 200 позиций. С мая 2026 года линейку расширят — добавят чай, кондитерские изделия, продукты для здорового питания и бакалею.До конца 2026-го ассортимент хотят увеличить до «нескольких тысяч» позиций.Для продавцов комиссия составит 15,5%, эквайринг — 1,5%. Приёмка на склад — бесплатно, хранение товаров — тоже, но только до 30 июня 2026 года. Сколько оно будет стоить после этого — не уточняют.С марта 2026 года «М.Видео» начал продавать одежду и аксессуары. Кроме техники на маркетплейсе компании также представлены мебель, автомобили, автотовары и прочее.