Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

«Чтобы услуга могла оказываться бесперебойно»: Shopper's рассказал, что «приоритетный заказ» на Wildberries подорожал в 2,5 раза за год

С 39 рублей до 99 рублей за заказ.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Frwb_press_service%2F1396&postId=2894083" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telegram-канал пресс-службы RWB</a>
Источник: Telegram-канал пресс-службы RWB
  • Wildberries начал тестировать платную услугу «Приоритетный заказ», по которой товар быстрее передают на сборку и подготовку к отправке, в мае 2025 года. Стоимость на старте составляла 39 рублей за один заказ.
  • На 29 апреля 2026 года услуга стоила 77 рублей, а теперь — 99 рублей, заметил Shopper's.
  • В Wildberries сказали изданию, что за время тестов услуга «стала востребованной», её решили масштабировать на всех пользователей. Чтобы её оказывали «бесперебойно и с максимальной пользой» для клиентов, цену подняли.
  • В мае 2025 года «Яндекс Маркет» поделился результатами опроса 1200 россиян: 53% из них обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров, из них треть готова ждать не больше трёх дней, а 18% — до двух дней.
  • В феврале 2026 года Wildberries анонсировал собственную экспресс-доставку товаров в Москве — за час. Товары будут привозить из распределительного хаба в Чертаново, стоимость — 99 рублей.

7
1
1
1
1
17 комментариев