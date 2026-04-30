«Чтобы услуга могла оказываться бесперебойно»: Shopper's рассказал, что «приоритетный заказ» на Wildberries подорожал в 2,5 раза за год

С 39 рублей до 99 рублей за заказ.Источник: Telegram-канал пресс-службы RWBWildberries начал тестировать платную услугу «Приоритетный заказ», по которой товар быстрее передают на сборку и подготовку к отправке, в мае 2025 года. Стоимость на старте составляла 39 рублей за один заказ.На 29 апреля 2026 года услуга стоила 77 рублей, а теперь — 99 рублей, заметил Shopper's.В Wildberries сказали изданию, что за время тестов услуга «стала востребованной», её решили масштабировать на всех пользователей. Чтобы её оказывали «бесперебойно и с максимальной пользой» для клиентов, цену подняли.В мае 2025 года «Яндекс Маркет» поделился результатами опроса 1200 россиян: 53% из них обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров, из них треть готова ждать не больше трёх дней, а 18% — до двух дней.В феврале 2026 года Wildberries анонсировал собственную экспресс-доставку товаров в Москве — за час. Товары будут привозить из распределительного хаба в Чертаново, стоимость — 99 рублей.#новости #wildberries