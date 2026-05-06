Минпромторг заявил, что прорабатывает с Минфином введение поэтапного НДС на иностранные товары с 2027 года — но сам поддерживает ставку сразу в 22%

Предположительно, сначала ставка составит 7%. Источник: ТАССМинфин России предлагал ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов с 2027 года по ставке 7%, в 2028 году — 14%, в 2029-м — 22%. Минпромторг — по ставке 22% уже с 2027 года, без поэтапного увеличения.Теперь же ведомство сообщило, что прорабатывает введение НДС с Минфином — и именно вариант с поэтапным повышением, пишет ТАСС. При этом оно всё ещё выступает за вариант со ставкой в 22% с 2027 года.В апреле 2026 года Минэкономразвития предложило ввести льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа для иностранных товаров со статусом «социальных», писали «Ведомости». Ставка для них могла бы составить 3% в 2027-м, 6% — в 2028-м, 10% — с 2029 года. К социально значимым товарам относятся детские товары, лекарства и некоторые другие.