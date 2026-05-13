Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Авито» ввёл платный возврат для покупателей, которые «хронически не забирают заказы»

Стоимость будет зависеть от размеров товара, его категории и других условий.

Источник: ТАСС
  • Платный возврат появится у пользователей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые «регулярно» не забирают заказы, пишет ТАСС. Что именно имеют в виду под «регулярностью» — не уточняют.
  • По словам компании, 98% пользователей не заметят изменений.
  • Остальные же при оформлении заказа увидят стоимость возврата при отказе от товара надлежащего качества или истёкшем сроке хранения заказа. Стоимость возврата будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.
  • Если процент выкупа вырастет, возврат и обратная доставка снова станут бесплатными. «Это поможет нам поддержать частных продавцов, кто страдает, когда их товар заказывают просто “из любопытства” или примерить, и сократить количество необязательных возвратов», — считают в «Авито».

#новости #авито

