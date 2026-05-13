«Авито» ввёл платный возврат для покупателей, которые «хронически не забирают заказы»

Стоимость будет зависеть от размеров товара, его категории и других условий. Источник: ТАССПлатный возврат появится у пользователей, у которых процент выкупа за последние полгода ниже 60% и которые «регулярно» не забирают заказы, пишет ТАСС. Что именно имеют в виду под «регулярностью» — не уточняют.По словам компании, 98% пользователей не заметят изменений.Остальные же при оформлении заказа увидят стоимость возврата при отказе от товара надлежащего качества или истёкшем сроке хранения заказа. Стоимость возврата будет зависеть от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния.Если процент выкупа вырастет, возврат и обратная доставка снова станут бесплатными. «Это поможет нам поддержать частных продавцов, кто страдает, когда их товар заказывают просто "из любопытства" или примерить, и сократить количество необязательных возвратов», — считают в «Авито».