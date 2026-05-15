«Ъ»: российские маркетплейсы в апреле 2026 года лишились до 10% трафика на мобильных платформах — в деньгах они могли потерять до 7 млрд рублей

Из-за блокировки входящего VPN-трафика. Источник: ТАССПо данным Digital Budget, которые приводит «Коммерсантъ», в апреле 2026 года у российских маркетплейсов снизился мобильный трафик по отношению к марту: у Wildberries — на 10%, у Ozon и «Яндекс Маркета» — на 3%, у «Авито» — на 1,5%.При этом десктопный трафик за тот же период сократился только у Wildberries — на 6%. У «Авито» он вырос на 2%, у Ozon — на 1%, а у «Яндекс Маркета» — на 26%.В марте мобильный трафик у платформ месяц к месяцу рос: лидером был Ozon (10%), на втором месте — «Авито» (9%), на третьем — Wildberries (7%). Замыкал рейтинг «Яндекс Маркет» с ростом на 3%.Площадки столкнулись с падением общего трафика пользователей после ввода требования Минцифры блокировать входящий VPN-трафик, говорит источник издания.От ограничений площадки могли потерять в деньгах около 1%, считает операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов. С учётом общего объёма продаж маркетплейсов в 2025 году (8,59 трлн рублей) реальные потери могли составлять 7 млрд рублей.В начале апреля 2026 года РБК сообщило, что с 15 апреля крупнейшие российские компании по «предложению» Минцифры должны ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. По данным издания, фирмам должны были предоставить список IP-адресов VPN, которые ранее выявил Роскомнадзор как «не соблюдающие российское законодательство и подлежащие блокировке».В случае если компания не выполнит «просьбу», ей грозит исключение из «белых списков», лишение ИТ-аккредитации и удаление из перечня сервисов для обязательной предустановки. С 15 апреля о работе VPN россиян начали предупреждать операторы связи, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры и другие площадки.Артур ТомилкоСервисы10 апр«Самый мощный вызов за последние годы»: как меры против VPN повлияют на бизнес и пользователей Некоторые сервисы уже не работают при включённом VPN, но другие опасаются «серьёзного» падения трафика, пишет «Ъ».#новости #трафик