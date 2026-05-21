Компания, управляющая китайским маркетплейсом Poizon, добилась в российском суде признания недействительным такого же товарного знака

Его зарегистрировало ООО «Пойзон», иностранная площадка обвинила его в недобросовестной конкуренции.Источник: Poizon Global / LinkedIn Китайская Shanghai Shizhuang Information Technology (управляет Poizon) подала в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Пойзон», которое создало «клон» маркетплейса в России, в 2024 году. Она требовала признать недобросовестной конкуренцией регистрацию товарных знаков Poizon и «Пойзон» в стране.В конце мая 2026 года суд по интеллектуальным правам отменил правовую охрану товарного знака Poizon, принадлежавшего «Пойзон», пишут «Ъ» и Shopper's со ссылкой на представителя Dewu (китайское наименование Poizon). По его словам, решение «позволит уточнить правовые границы использования обозначений, связанных с Poizon, и снизит риск путаницы у потребителей».«Пойзон» будет обжаловать его, сказал Shopper’s представитель компании. Он настаивает: ООО — «единственный законный правообладатель бренда в России, а также исключительных прав на логотип, который создал Цай Цзиньшуй». А «оппонент» — лишь иностранная площадка, работающая только внутри Китая.По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 года. В 2025 году юрлицо получило 7,8 млн рублей чистой прибыли при 680 млн рублей выручки, следует из данных системы. Её единственный владелец — Цай Цзиньшуй. Shopper’s отмечает, что сайт маркетплейса долгое время был стилизован под китайский Poizon и использовал его логотип. Сейчас дизайн обновили, логотип — на русском.Летом 2025 года издание сообщило, что китайский Poizon заработал в России: запустил русскоязычный сайт и приложение. Ими управляет гонконгская Pro new word, которая официально авторизована Shanghai Dewu Information Group и использует товарный знак Poizon на законных основаниях, объяснил представитель Dewu.#новости #poizon