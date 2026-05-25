Wildberries отложил уравнивание комиссий для российских и китайских продавцов

На какой срок — неизвестно.В начале апреля 2026 года Wildberries сообщил, что выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Какими они были и какими станут, не уточнил. Изменения должны были вступить в силу с 25 мая 2026 года.В письме продавцам маркетплейс сообщил, что откладывает уравнивание условий работы, пишет Shopper's. В пресс-службе пояснили, что продолжают обсуждать «механизм изменений» с госорганми и проводят «углублённый анализ эффективности предлагаемых шагов».Wildberries объявил об изменениях после претензий ФАС. Антимонопольная служба требовала от него и Ozon «скорректировать» работу с продавцами. В частности, она указывала, что площадки устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.Как пишет Shopper's, на проблему также обращали внимание отраслевые ассоциации и чиновники: для китайских продавцов комиссии были примерно в четыре раза ниже, чем для российских.#новости #wildberries