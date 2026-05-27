«М.Видео» начал регистрировать партнёрские ПВЗ под своим брендом

Компания хочет повысить доступность своих сервисов и масштабировать маркетплейс «во всей России».Источник: «М.Видео»Проект позволит предпринимателям по всей России открыть собственный пункт выдачи заказов «М.Видео», рассказал ритейлер. Подать заявку можно на сайте.Для открытия пункта выдачи нужно помещение площадью от 20 м², материалы для брендирования выдаст компания. Ритейлер рассчитывает, что точки будут открывать «в первую очередь на базе уже работающих магазинов и бизнесов».Согласно оферте, уточняет Shopper's, при сумме заказа до 200 рублей вознаграждение за выдачу составит 50 рублей. От 200 до 18 тысяч рублей — 8,5% от суммы заказа, но не более 1500 рублей. При сумме заказа свыше 18 тысяч рублей вознаграждение составит 1500 рублей.По словам гендиректора Владислава Бакальчука, для компании развитие сети ПВЗ — это расширение логистического покрытия, повышение доступности сервисов и «важная часть» дальнейшего масштабирования мультикатегорийного маркетплейса. Сейчас «М.Видео» доставляет заказы в пункты 5post, СДЭК, «Яндекс Маркета» и другие точки.Маркетплейс «М.Видео» начали активно развивать после прихода в компанию Бакальчука, отмечает Shopper's. В частности, платформа расширяет ассортимент: уже добавила одежду и аксессуары, мебель, продукты и другие категории.#новости #мвидео