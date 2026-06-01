Wildberries начал тестировать ИИ-инструмент для сравнения товаров

Он особенно пригодится при сравнении электроники, бытовой техники, инструментов, товаров для дома и ремонта, считают в компании.Источник: Wildberries Функция называется «Умное сравнение» и постепенно станет доступна всем пользователям маркетплейса в актуальной версии приложения, рассказали в объединённой компании Wildberries & Russ.Пользователь может выбрать несколько товаров для сравнения и получить структурированный ответ: ключевые отличия, плюсы и минусы, рекомендации. Например, при сравнении ноутбуков инструмент подскажет, какое устройство подойдёт для работы, учёбы, игр или поездок.Осенью 2025 года Wildberries запустил тестирование виртуальной примерочной — пользователь может загрузить собственную фотографию и оценить, как вещь будет сидеть на нём. Для всех пользователей в России функция заработала в начале 2026-го. Тогда же маркетплейс расширил тестирование нейропересказов в отзывах.