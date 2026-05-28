Wildberries добавил в сервис для перепродажи подержанных товаров возможность торговаться

Пользователи смогут предложить свою цену на товары в сервисе «Ресейл».Источник: Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса»Функция уже доступна в мобильном приложении Wildberries для «части» пользователей, постепенно появится у всех, рассказал маркетплейс.Возможность торга может подключить или отключить продавец — при создании и редактировании объявления.Кнопка «Предложить цену» появится в карточке. Продавец получит уведомление о предложении покупателя в личном кабинете — он может принять его, поменять стоимость или проигнорировать запрос.Обновлённую цену увидят все потенциальные покупатели, но те, кто отправлял запрос на снижение, получат push-уведомление и смогут первыми оформить заказ.Покупатель может предложить цену только раз для одного объявления. Но если продавец изменит стоимость товара, возможность отправить предложение появится снова.Wildberries начал тестировать сервис для перепродажи купленных на маркетплейсе товаров между покупателями в июне 2025 года, для всех запустил его в августе. В феврале 2026-го площадка разрешила перепродавать любые товары, вне зависимости от места покупки.#новости #wildberries