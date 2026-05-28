Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries добавил в сервис для перепродажи подержанных товаров возможность торговаться

Пользователи смогут предложить свою цену на товары в сервисе «Ресейл».

Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fhikollegi%2F11584&postId=2952138" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Из коммерса в е-коммерса</a>»
  • Функция уже доступна в мобильном приложении Wildberries для «части» пользователей, постепенно появится у всех, рассказал маркетплейс.
  • Возможность торга может подключить или отключить продавец — при создании и редактировании объявления.
  • Кнопка «Предложить цену» появится в карточке. Продавец получит уведомление о предложении покупателя в личном кабинете — он может принять его, поменять стоимость или проигнорировать запрос.
  • Обновлённую цену увидят все потенциальные покупатели, но те, кто отправлял запрос на снижение, получат push-уведомление и смогут первыми оформить заказ.
  • Покупатель может предложить цену только раз для одного объявления. Но если продавец изменит стоимость товара, возможность отправить предложение появится снова.
  • Wildberries начал тестировать сервис для перепродажи купленных на маркетплейсе товаров между покупателями в июне 2025 года, для всех запустил его в августе. В феврале 2026-го площадка разрешила перепродавать любые товары, вне зависимости от места покупки.

25 комментариев