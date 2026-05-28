Таня Боброва
Маркетплейсы

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow прекратил переговоры о продаже бизнеса «Яндексу» — «Ъ»

Стороны не смогли договориться о цене, утверждает источник газеты.

Источник: Tuğçe Şimşek / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F35623804%2F&postId=2952834" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
  • Сделка между «Яндексом» и Flowwow не состоялась, рассказали два знакомых с ходом переговоров источника «Ъ». О том, что компания завершила переговоры из-за неподходящих условий, говорится и в письме одного из собственников сервиса, с которым ознакомилась газета.
  • Близкий к «Яндексу» источник издания подтвердил, что Flowwow не согласился на предложенные условия. По словам другого собеседника, стороны на смогли договориться о финальной цене. Какие условия обсуждали, «Ъ» не уточняет. Сейчас Flowwow якобы ищет другого покупателя.
  • Во Flowwow сообщили, что рассматривают разные сценарии развития бизнеса и готовы обсуждать предложения, но только если они соответствуют «долгосрочным интересам компании и акционеров». В «Яндексе» отказались от комментариев.
  • О том, что Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса «Яндексу», в феврале 2026 года говорили источники Forbes. По данным издания, финальная сумма на тот момент ещё обсуждалась. Его собеседники оценили российский бизнес Flowwow в 5-8 млрд рублей.
  • В самом сервисе говорили РБК, что «рассматривают инвестиционные возможности». «Предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников» в компании комментировать отказались.
  • Маркетплейс Flowwow в 2014 году основали предприниматели Вячеслав Богдан и Андрей Макеев и программист Артём Гамбицкий. В 2024-м Forbes писал, что к сервису подключены более 10 тысяч продавцов в 30 странах, в том числе ОАЭ, Сербии и других. По данным презентации компании, на которую ссылается «Ъ», у площадки около 6 млн зарегистрированных покупателей.

#новости #flowwow

7 комментариев