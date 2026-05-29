На Госуслугах появится «электронная книга жалоб» на маркетплейсы

Рассмотрение обращений займёт до семи дней.Источник: Telegram-канал BFMЭксперимент начали Минцифры и Роспотребнадзор, рассказали в последнем. «Электронная книга жалоб» на Госуслугах позволит россиянам решать «типовые проблемы» с продавцами в досудебном порядке.В частности, покупатели смогут сообщать о проблемах с товарами, купленными на Ozon и Wildberries. Ответ владельца агрегатора появится в личном кабинете пользователя.Среди проблем ведомство назвало отказ в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, отказ в возврате стоимости товара при его возврате и превышение срока возврата денег за отменённый заказ.