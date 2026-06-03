«Яндекс Маркет» добавил раздел «Обзоры» — персонализированную ленту с видео о товарах

В него попадают ролики продавцов и отзывы покупателей.Источник: «Яндекс» Раздел доступен в приложении «Маркета», а позже появится на сайте маркетплейса, рассказали в компании.Сервис формирует ленту для пользователя на основе ранее просмотренных им товаров и истории заказов. Если он делал покупки у конкретного продавца, вероятность увидеть его обзоры будет выше. Можно подписываться на магазины или других пользователей.Чтобы видео продавца попали в «Обзоры», он должен загрузить их в профиль магазина. Это могут быть как ролики с демонстрацией товара, так и «экспертные обзоры». В ленту попадут «лучшие» из них, но по каким критериям происходит отбор, в «Маркете» не уточнили.В ленту также попадают ролики с видеоотзывами, которые оставляют пользователи. Если покупатель участвует в реферальной программе «Маркета», он получит вознаграждение за заказы по переходам из его видео.В марте 2025 года Wildberries запустил приложение с короткими видео Wibes. В нём продавцы и пользователи маркетплейса публикуют ролики и отзывы о товарах.#новости #яндекс