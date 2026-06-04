«Сбер» не планирует входить в капитал маркетплейсов — Греф

В мае 2026 года «Ъ» писал, что структуры банка ведут переговоры о получении доли в Ozon.Источник: Ozon Глава «Сбера» Герман Греф рассказал об этом РБК, отвечая на вопрос на тему конкуренции между банками и маркетплейсами. Издание отметило, что, например, ВТБ «решил этот конфликт», объявив о партнёрстве с Wildberries. Среди прочего банк купит 5% в «WB Банке».Греф заявил, что «Сбер» — тоже партнёр и Wildberries, и Ozon. «Если вы говорите о партнёрстве. Но если вы имеете в виду наше вождение в капитал площадок, у нас таких планов нет», — добавил он.О том, что структуры «Сбера» ведут переговоры о получении доли в Ozon, в конце мая 2026 года рассказали источники «Ъ». По словам одного из них, речь идёт о пакете АФК «Система». В последней тогда заявили, что не ведут переговоров.То, что АФК «Система» не обсуждает вхождение «Сбера» в капитал Ozon и не собирается сокращать свою долю в маркетплейсе, 4 июня «Интерфаксу» подтвердил и основатель компании Владимир Евтушенков.Доля АФК «Система» в Ozon составляет 31,8%, ещё 34,95% — у «О23» Александра Чачавы. Остальные бумаги — у прочих миноритарных акционеров.#новости