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Артур Томилко
Маркетплейсы

Около 76% продавцов на Wildberries столкнулись с задержкой выплат в мае 2026 года

Средний срок вывода денег составляет 26-30 дней.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • С мая 2025 года доля сталкивающихся с задержками продавцов выросла с 30% до 76%, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты сервиса «Точка сверки».
  • По правилам маркетплейса запросить вывод денег можно через 21 день после формирования отчёта о продаже товара. С момента подачи обращения у компании есть пять рабочих дней на выплату. Однако на практике 67% продавцов получают деньги через 14 и более дней после запроса. У около 17,5% предпринимателей просрочка превышает три недели.
  • Проблема актуальна для продавцов, которые не пользуются платной услугой экспресс-вывода денег, отмечает глава GoOmni Ефим Алдухов. По его словам, задержки характерны именно для Wildberries, а на Ozon подобные случаи «единичны».
  • В Wildberries говорят, что выплачивают деньги в рамках регламента и заранее установленных сроков. Компания не отрицает возникновения технических задержек, но подчёркивает, что «системного характера они не носят».
  • На фоне дорогих кредитов платформы начали использовать продавцов как источник оборотного капитала, полагают опрошенные газетой эксперты. По их словам, задержки платежей актуальны для всей розницы: раньше с поставщиками рассчитывались за 45-90 дней, а сейчас срок достигает 120-180 дней.
  • На проблему выплат со стороны маркетплейсов уже обращала внимание ФАС. В апреле 2026 года регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon из-за увеличения сроков платежей продавцам. Компании должны были исправить нарушения до 15 мая 2026 года.

#новости #wildberries

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