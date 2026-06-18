Около 76% продавцов на Wildberries столкнулись с задержкой выплат в мае 2026 года

Средний срок вывода денег составляет 26-30 дней. Фото «РИА Новости» С мая 2025 года доля сталкивающихся с задержками продавцов выросла с 30% до 76%, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты сервиса «Точка сверки».По правилам маркетплейса запросить вывод денег можно через 21 день после формирования отчёта о продаже товара. С момента подачи обращения у компании есть пять рабочих дней на выплату. Однако на практике 67% продавцов получают деньги через 14 и более дней после запроса. У около 17,5% предпринимателей просрочка превышает три недели.Проблема актуальна для продавцов, которые не пользуются платной услугой экспресс-вывода денег, отмечает глава GoOmni Ефим Алдухов. По его словам, задержки характерны именно для Wildberries, а на Ozon подобные случаи «единичны».В Wildberries говорят, что выплачивают деньги в рамках регламента и заранее установленных сроков. Компания не отрицает возникновения технических задержек, но подчёркивает, что «системного характера они не носят».На фоне дорогих кредитов платформы начали использовать продавцов как источник оборотного капитала, полагают опрошенные газетой эксперты. По их словам, задержки платежей актуальны для всей розницы: раньше с поставщиками рассчитывались за 45-90 дней, а сейчас срок достигает 120-180 дней.На проблему выплат со стороны маркетплейсов уже обращала внимание ФАС. В апреле 2026 года регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon из-за увеличения сроков платежей продавцам. Компании должны были исправить нарушения до 15 мая 2026 года.#новости #wildberries