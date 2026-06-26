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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries ввёл платную отмену заказов — бесплатно отказаться от них по-прежнему можно при получении в ПВЗ

Отменить заказ можно на любом этапе.

  • На это обратили внимание «Хабр» и Shopper's. По словам последнего, в зависимости от города услуга стоит от 50 до 100 рублей за товар.
  • В Wildberries объяснили, что к моменту отмены «заказ уже проходит несколько этапов логистической цепочки». Остановка этих процессов и возврат товара «требуют дополнительных ресурсов», поэтому услуга отмены заказа после оформления — платная.
  • Покупатели по-прежнему смогут бесплатно отказаться от товара при его получении в пункте выдачи заказов.
  • Wildberries добавил возможность отмены заказа сразу после оформления для всех пользователей в 2024 году. Сделать это можно в течение часа после оформления и до момента, пока продавец или склад не начали сборку.
  • Если пользователь не забрал товар из ПВЗ в течение срока хранения, маркетплейс спишет деньги за возврат невостребованных заказов. Сумма — 200 рублей за товар, если он ехал со склада в России, и 500 рублей за товар, который ехал из-за рубежа, следует из справки на сайте платформы.

#новости #wildberries

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