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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries запустил сервис для продажи карточек товаров с уже собранными отзывами и оценками

Такой же есть и у Ozon.

Источник: Wildberries
Источник: Wildberries
  • Сервис называется «Биржа карточек товаров», сообщила компания. С его помощью можно продать карточку товара с сохранением рейтинга, отзывов и товарных остатков.
  • Пока его тестируют — он доступен только части российских продавцов. В будущем сервис откроют для всех партнёров в стране.
  • На бирже можно выставить объявление о продаже карточки — покупатель сможет перенести её в свой личный кабинет. Договариваться о покупке друг с другом не нужно.
  • Перед публикацией карточка проходит модерацию, а перед переносом маркетплейс сверяет товарные остатки. Сделку нужно подтвердить через SMS-код или push-уведомление в личном кабинете.
  • Стоимость карточки и остатков покупатель выплачивает напрямую продавцу, но также придётся заплатить Wildberries за услугу переноса карточки между личными кабинетами.

#новости #wildberries

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