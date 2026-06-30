Wildberries запустил сервис для продажи карточек товаров с уже собранными отзывами и оценками

Такой же есть и у Ozon. Источник: WildberriesСервис называется «Биржа карточек товаров», сообщила компания. С его помощью можно продать карточку товара с сохранением рейтинга, отзывов и товарных остатков.Пока его тестируют — он доступен только части российских продавцов. В будущем сервис откроют для всех партнёров в стране.На бирже можно выставить объявление о продаже карточки — покупатель сможет перенести её в свой личный кабинет. Договариваться о покупке друг с другом не нужно.Перед публикацией карточка проходит модерацию, а перед переносом маркетплейс сверяет товарные остатки. Сделку нужно подтвердить через SMS-код или push-уведомление в личном кабинете.Стоимость карточки и остатков покупатель выплачивает напрямую продавцу, но также придётся заплатить Wildberries за услугу переноса карточки между личными кабинетами.#новости #wildberries