Wildberries добавит возможность проверить IMEI смартфонов Apple и Samsung во всех ПВЗ

Проверка также станет обязательной при оформлении возврата таких устройств.Источник: The Verge С 1 июля 2026 года покупатели при получении товара в любом пункте выдачи заказов Wildberries в России смогут попросить менеджера сверить идентификационный номер (IMEI) на упаковке либо дополнительно проверить его на включённом устройстве без активации смартфона, рассказала компания.Если идентификаторы не совпадут, покупатель сможет отказаться от товара в ПВЗ независимо от того, была вскрыта упаковка или нет. Также проверка IMEI станет обязательной при возврате смартфонов. Речь идёт об устройствах Apple и Samsung стоимостью от 40 тысяч рублей.До этого маркетплейс тестировал такую опцию и уже проверил 3700 смартфонов. В компании считают, что она позволит сделать процесс покупки дорогой техники «более прозрачным и безопасным».В июне 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер по защите от мошенников. Среди прочего он предусматривает создание базы IMEI. По словам Forbes, её планируют использовать в том числе для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых мобильных телефонов.#новости #wildberries