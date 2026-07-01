В ЕС ввели сбор в размере €3 для недорогих товаров, импортируемых из Китая и других стран

Мера затронет китайские Shein и Temu.Источник: Cezaro De Luca / Europa Press via Getty Images С 1 июля 2026 года Евросоюз ввёл таможенные пошлины в размере €3 (около 268 рублей по курсу ЦБ) на импорт недорогих посылок из стран — не членов ЕС. Как сообщала Еврокомиссия (ЕК), сбор распространяется на «широкий ассортимент» товаров, в основном продаваемых в интернете, стоимостью до €150.Сбор будут считать не по количеству товаров, а по числу тарифных категорий. Например, за покупку пяти футболок сбор составит €3, а за покупку трёх футболок и часов — уже €6, поскольку эти предметы относятся к разным категориям.Ответственность за декларирование и уплату пошлины — на продавце или импортёре. В ЕК отмечали: мера поможет создать более «справедливые» условия для конкуренции, защитить потребителей от «небезопасных товаров», бороться с таможенным мошенничеством.Сбор в €3 — временная мера, добавляет Reuters. С 1 июля 2028 года его должны заменить пошлины, которые будут привязаны к категории товара.Освобождение от таможенных пошлин импортируемых недорогих товаров действует несколько десятилетий, порог в €150 ввели в 2008 году, уточняет издание. Но в последние годы количество таких товаров, ввозимых в ЕС, резко выросло: с 1,4 млрд в 2022 году до 5,8 млрд в 2025-м.При этом около 90% посылок — из Китая, писало The Guardian. Мера в первую очередь затронет ритейлеров вроде Shein, Temu и AliExpress. В последнем заявили Reuters, что будут добавлять пометку в описания товаров.Таня БоброваРитейл06.11.2025Китайский онлайн-ритейлер Shein открыл в Париже свой первый физический магазин — собрал очереди из покупателей и толпы протестующих А власти Франции решили временно приостановить работу ритейлера в стране и проверить все онлайн-заказы за последние 24 часа.#новости