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Таня Боброва
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В ЕС ввели сбор в размере €3 для недорогих товаров, импортируемых из Китая и других стран

Мера затронет китайские Shein и Temu.

Источник: Cezaro De Luca / Europa Press via Getty Images 
Источник: Cezaro De Luca / Europa Press via Getty Images 
  • С 1 июля 2026 года Евросоюз ввёл таможенные пошлины в размере €3 (около 268 рублей по курсу ЦБ) на импорт недорогих посылок из стран — не членов ЕС. Как сообщала Еврокомиссия (ЕК), сбор распространяется на «широкий ассортимент» товаров, в основном продаваемых в интернете, стоимостью до €150.
  • Сбор будут считать не по количеству товаров, а по числу тарифных категорий. Например, за покупку пяти футболок сбор составит €3, а за покупку трёх футболок и часов — уже €6, поскольку эти предметы относятся к разным категориям.
  • Ответственность за декларирование и уплату пошлины — на продавце или импортёре. В ЕК отмечали: мера поможет создать более «справедливые» условия для конкуренции, защитить потребителей от «небезопасных товаров», бороться с таможенным мошенничеством.
  • Сбор в €3 — временная мера, добавляет Reuters. С 1 июля 2028 года его должны заменить пошлины, которые будут привязаны к категории товара.
  • Освобождение от таможенных пошлин импортируемых недорогих товаров действует несколько десятилетий, порог в €150 ввели в 2008 году, уточняет издание. Но в последние годы количество таких товаров, ввозимых в ЕС, резко выросло: с 1,4 млрд в 2022 году до 5,8 млрд в 2025-м.
  • При этом около 90% посылок — из Китая, писало The Guardian. Мера в первую очередь затронет ритейлеров вроде Shein, Temu и AliExpress. В последнем заявили Reuters, что будут добавлять пометку в описания товаров.
Таня Боброва
Ритейл
Китайский онлайн-ритейлер Shein открыл в Париже свой первый физический магазин — собрал очереди из покупателей и толпы протестующих

А власти Франции решили временно приостановить работу ритейлера в стране и проверить все онлайн-заказы за последние 24 часа.

Источник: Nathan Rennolds / Business Insider

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