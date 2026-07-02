Компания, управляющая китайским маркетплейсом Poizon, подала в суд на фирму с таким же названием в России — она требует передать ей домен

До этого она выиграла дело о товарных знаках.Источник: PoizonКитайская Shanghai Shizhuang Information Technology (управляет Poizon) подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Пойзон», которое создало «клон» маркетплейса в России, — она требует прекратить использование её товарного знака на сайте poizon.ru, в Telegram, Max, VK, «Дзене» и на «Авито». Об этом пишет Shopper's.Также компания настаивает на «безвозмездной» передаче ей управления доменом poizon.ru в течение семи дней после вступления решения суда в силу. За каждый день просрочки будет начисляться неустойка — 15 тысяч рублей.Суд уже принял обеспечительные меры: до его решения доменное имя никому нельзя передать.В Dewu (китайское наименование Poizon) лишь подтвердили подачу иска. В «Пойзоне» заявили, что требования «необоснованные». Компания настаивает: она продвигает бренд с 2022 года и «фактически сформировала к нему доверие со стороны сотен тысяч российских потребителей».По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 года. В 2025 году юрлицо получило 7,8 млн рублей чистой прибыли при 680 млн рублей выручки, следует из данных системы. Её единственный владелец — Цай Цзиньшуй. Shopper’s отмечает, что сайт маркетплейса долгое время был стилизован под китайский Poizon и использовал его логотип. Сейчас дизайн обновили, логотип — на русском.Китайский Poizon заработал в России летом 2025 года, сообщало издание: запустил русскоязычный сайт и приложение. Ими управляет гонконгская Pro new word, которая официально авторизована Shanghai Dewu Information Group и использует товарный знак Poizon на законных основаниях, объяснил представитель Dewu.#новости #poizon