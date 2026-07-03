Правительство России утвердило правила проверки карточек товаров и услуг на маркетплейсах

Документ подготовили к закону о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.Правительство приняло соответствующее постановление, сообщило Минэкономразвития. Оно устанавливает «чёткий порядок» того, как операторы посреднических цифровых платформ должны проверять достоверность сведений в карточках продавцов до их размещения.У маркетплейсов будет три рабочих дня после получения от продавца необходимых сведений. Для проверки они будут сверяться с данными из 12 государственных информационных систем и реестров.Среди них — система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, госреестры медицинских изделий, лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов, единые реестры Евразийского экономического союза. Если информацию подтвердят, карточку опубликуют.Чтобы данные оставались актуальными, операторы должны будут проводить повторную проверку не реже одного раза в десять рабочих дней. Отдельный порядок прописали для уже размещённых на площадках товаров: опубликованные до 1 октября 2026 года карточки нужно проверить в течение 180 дней со дня вступления постановления в силу.Также документ вводит механизм подтверждения прав на товарные знаки через госреестр. После успешной проверки в карточке товара появится изображение товарного знака.Постановление вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования. Положения о проверке товарных знаков заработают с 1 марта 2027 года.#новости