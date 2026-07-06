Wildberries будет помечать фотографии в отзывах, если заподозрит, что их сгенерировали или отредактировали с помощью ИИ

Это поможет пользователям решить — доверять ли отзыву.Источник: WildberriesОб этом компания сообщила в своём Telegram-канале. Функция поможет пользователям лучше понимать, насколько фотографии в отзывах отражают реальный вид товара.Помечать надписью «Похоже на ИИ» маркетплейс будет медиафайлы, в которых алгоритм обнаружил признаки обработки с помощью ИИ-инструментов. Например, эффекты и фильтры, изменённые детали или полностью сгенерированное изображение.Метка не означает, что отзыв — недостоверный, но помогает учитывать возможную обработку фотографий, говорят в компании. Пока функция доступна части пользователей в приложении маркетлейса.#новости #wildberries