Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries будет помечать фотографии в отзывах, если заподозрит, что их сгенерировали или отредактировали с помощью ИИ

Это поможет пользователям решить — доверять ли отзыву.

Источник: Wildberries
Источник: Wildberries
  • Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале. Функция поможет пользователям лучше понимать, насколько фотографии в отзывах отражают реальный вид товара.
  • Помечать надписью «Похоже на ИИ» маркетплейс будет медиафайлы, в которых алгоритм обнаружил признаки обработки с помощью ИИ-инструментов. Например, эффекты и фильтры, изменённые детали или полностью сгенерированное изображение.
  • Метка не означает, что отзыв — недостоверный, но помогает учитывать возможную обработку фотографий, говорят в компании. Пока функция доступна части пользователей в приложении маркетлейса.

#новости #wildberries

5
2
1
1
1