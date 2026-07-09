Wildberries увеличил тарифы на перевозку товаров со склада на склад — для тех, кто впервые подключает услугу

Для остальных цены останутся без изменений. Источник: ShutterstockМаркетплейс сообщил продавцам о росте стоимости услуги «Перераспределение остатков между складами» — уведомление появилось в личных кабинетах 7 июля 2026 года, пишет Shopper's.Wildberries добавит дополнительный процент к комиссии с продаж всех товаров. Если опция подключена на 90 дней — 1%, если на 30 дней — 3%. Раньше компания добавляла 0,5% в обоих случаях.Тарифы будут действовать для продавцов, которые впервые подключают услугу. Для тех, кто ей уже пользуется, цены останутся без изменений.В Wildberries объяснили повышение «необходимостью нивелировать рост издержек».С 7 июля 2026 года Wildberries поднял обычные комиссии для продавцов. В компании объясняли это удорожанием топлива.#новости #wildberries