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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries увеличил тарифы на перевозку товаров со склада на склад — для тех, кто впервые подключает услугу

Для остальных цены останутся без изменений.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Маркетплейс сообщил продавцам о росте стоимости услуги «Перераспределение остатков между складами» — уведомление появилось в личных кабинетах 7 июля 2026 года, пишет Shopper's.
  • Wildberries добавит дополнительный процент к комиссии с продаж всех товаров. Если опция подключена на 90 дней — 1%, если на 30 дней — 3%. Раньше компания добавляла 0,5% в обоих случаях.
  • Тарифы будут действовать для продавцов, которые впервые подключают услугу. Для тех, кто ей уже пользуется, цены останутся без изменений.
  • В Wildberries объяснили повышение «необходимостью нивелировать рост издержек».
  • С 7 июля 2026 года Wildberries поднял обычные комиссии для продавцов. В компании объясняли это удорожанием топлива.

#новости #wildberries

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